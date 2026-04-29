「秒速で1億円稼ぐ男」の異名を持つ実業家の与沢翼氏が28日、ダイエット中の自身の近影を投稿した。激変ぶりがさらに加速し、「顔がすごく小さくなった」などのツッコミが見られた。 【写真】さらにスッキリした与沢氏、55キロ宣言! 与沢氏は「ただいま!一人、寂しく飯食ってきたよ。多分だけど明日は、63kg台行けるんじゃないかな。2か月以内には必ず55kgにしてみせます」と実業家らしく具体的に数字を示して目標をかかげた