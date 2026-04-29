俳優の山田裕貴が２９日、都内で行われたドラマ「ちるらん新撰組鎮魂歌」（Ｕ―ＮＥＸＴ独占配信中）最終話プレミア上映イベントに出席した。同ドラマは、幕末最強のサムライたち“新撰組”を斬新で大胆な解釈で描いた、ドラマ史上かつてないスケールのジャパニーズアクション・エンターテインメントだ。この日Ｕ―ＮＥＸＴの月間国内ドラマランキング１、２位を同作品シリーズが独占したと紹介。山田は「毎度プロデューサ