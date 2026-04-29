オリックスは２９日、演歌歌手の水森かおりが６月１２日の阪神戦（京セラドーム大阪）の試合前セレモニーにおいて、国歌独唱を務めることを発表した。２３年連続でＮＨＫ紅白歌合戦に出場し、「ご当地ソングの女王」として親しまれている存在。４５都道府県１７３曲を歌い、全国２８地域の観光大使や地元の東京・北区アンバサダーも務めている。３月３１日に新曲「恋の終わりの名古屋にひとり」を発売した。以下、水森かおりのコ