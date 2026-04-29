巨人の戸郷翔征投手が２９日、１軍に合流。久しぶりに東京ドームに姿を見せた。戸郷は５月４日のヤクルト戦（東京Ｄ）で今季初先発が濃厚となっている。戸郷は今年はオープン戦３登板を防御率９・００と思うような結果が出ず、開幕を２軍で迎えた。ファームでの５登板を経て１軍に合流。２軍ではフォームの変更に取り組み、直球の質を見直してきた。７回６安打無失点だった前日２６日のファーム・リーグ中日戦（ナゴヤ）では最