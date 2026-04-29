フジテレビが運営する動画配信サービスFODで、韓流ドラマの金字塔『冬のソナタ』を再構成した『映画 冬のソナタ 日本特別版』を、5月6日午前0時より独占見放題配信することが決定した。【写真】「ママに似てて可愛い」50歳になったチェ・ジウ、笑顔あふれる長女との日常※6枚目からFODで独占配信する『映画 冬のソナタ 日本特別版』は、全20話・約1400分に及ぶ連続ドラマ『冬のソナタ』を、約2時間の映画作品として４Kにリマ