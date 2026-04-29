１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の“孤高の闘神”飯田将成が肉体美光る最新ショットを公開した。「バイク日和だったやっぱりバイクは気持ちいい」と綴り、刺青の入った太い腕や胸板が光る黒のタンクトップ姿で愛車のハーレーとのショットを公開。コメント欄などでは「ハーレーに負けない男って日本にいたんだ！？」、「めちゃかっこいいです」、「なんか海外ですか？っ