国連本部で開かれたイベントで話す朝長万左男さん（左）＝28日、米ニューヨーク（共同）【ニューヨーク共同】長崎原爆に遭った医師朝長万左男さん（82）は28日、核拡散防止条約（NPT）再検討会議が開かれている米ニューヨークの国連本部で、サイドイベントに出席し講演した。広島、長崎への原爆投下による人的被害のほか、白血病やがんといった原爆後障害を、グラフや写真で説明。終了後の取材に「核廃絶を求め議論する上でも、