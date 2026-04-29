俳優・山田裕貴が２９日、都内の劇場で行われた、Ｕ−ＮＥＸＴで独占配信中の主演ドラマ「ちるらん新撰組鎮魂歌」の最終話プレミア上映イベントに細田佳央太、綾野剛と出席した。最終話の上映後に行われたイベントで、冒頭から３人は、盛大な拍手で歓迎された。ただ山田は「一個言わなきゃいけないんですけど」と話し始め、最終回を「まだ見れてない…」と告白した。その理由についてはキャスト陣らは事前に作品の完成版、