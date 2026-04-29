女優の平愛梨（41）が29日、自身のインスタグラムを更新。妹で女優の平祐奈（27）との仲良し姉妹ショットを公開した。「ずっと愛らしい妹」と記し、祐奈との姉妹ショットをアップ。「夫と妹とお出かけする時はなぜかピンクコーデになりがち」とつづった。「この日も気分はピンク妹に『愛ちゃんピンクで行くねー』と連絡して身支度開始どうにか可愛いく仕上げたくてYouTubeで『可愛いメイク』を検索して見ながらメイクを