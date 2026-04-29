アイドルグループ・梅澤美波の2nd写真集『透明な覚悟』（光文社／2026年2月3日発売）より、応募者の中から抽選で500名に当たる「アザーカットミニブック」の表紙とタイトルが公開された。 【画像】乃木坂46 梅澤美波の2nd写真集アザーカットミニブックの表紙 坂道グループの写真集では恒例となっている、写真集の帯に付属する応募券による懸賞企画。本書の応募特典は、「本人セレクトのアザー