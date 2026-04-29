女優・上戸彩が２９日、都内で映画「ＳＡＫＡＭＯＴＯＤＡＹＳ」（福田雄一監督）公開初日舞台あいさつに出席し、ＳｎｏｗＭａｎ・目黒蓮と夫婦役を演じた撮影を振り返った。大人気漫画の実写化で、体形がスマートにも、ふくよかボディーにも変化する最強の元殺し屋・坂本太郎（目黒）が、妻（上戸）や一人娘を守るために奮闘する。目黒と夫婦役で共演した上戸は、「いつも（目黒は特殊メイクで）ぽっちゃりしてたんで、