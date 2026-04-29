◆陸上織田記念国際（２９日、ホットスタッフフィールド広島）女子１００メートル障害予選で、日本記録保持者の福部真子（日本建設工業）は１３秒１８（追い風０・４メートル）の１組１着、日本歴代２位の中島ひとみ（長谷川体育施設）は１３秒２５の１組２着、日本歴代４位の田中佑美（富士通）は１３秒３０（向かい風１・２メートル）の３組１着で決勝進出。昨年９月の東京世界陸上代表３選手が、同日午後３時１５分から行