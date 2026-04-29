国内女子ゴルフツアーの新規大会・ＮＴＴドコモビジネスレディスは３０日から４日間、千葉・浜野ＧＣ（６７０４ヤード、パー７２）で行われる。通算４勝目を挙げた２週前のＫＫＴ杯バンテリンレディスに続く２戦連続優勝を狙う郄橋彩華（さやか、サーフビバレッジ）は、プロアマ戦で調整した。同大会優勝翌日の２０日に全米女子オープン日本予選（千葉・房総ＣＣ）で３６ホールを戦い、４位で本戦出場権を獲得。５日間で