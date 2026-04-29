◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）追い切り＝４月２９日、美浦トレセンホーエリート（牝５歳、美浦・田島俊明厩舎、父ルーラーシップ）で同レース７３年ぶりとなる牝馬制覇を狙う戸崎圭太騎手＝美浦・田島俊明厩舎＝が、共同会見で意気込みを語った。―きょうの動き、テーマは。「当該週なので気分を害さないというか気持ちよく走らせるということをテーマにしました」―先週はい