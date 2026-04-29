カナダから一時帰国中のＳｎｏｗＭａｎ・目黒蓮が２９日、都内で行われた主演映画「ＳＡＫＡＭＯＴＯＤＡＹＳ」（福田雄一監督）公開初日舞台あいさつに出席した。目黒は、ディズニープラスの配信ドラマ「ＳＨＯＧＵＮ将軍」シーズン２の撮影のため、今年１月からカナダに渡っており、一時帰国しての登壇となった。公開初日を迎え「カナダから帰ってきて、『ＳＡＫＡＭＯＴＯＤＡＹＳ』を直接届ける時間を持てたこと、