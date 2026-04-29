潮干狩りシーズンに入った茨城県の大洗サンビーチで、海上保安庁などがハマグリの密猟を取り締まりました。【映像】ビーチで注意喚起をおこなう様子大洗サンビーチの合同取り締まりでは、ハマグリを採りに来た人に禁止行為をしないよう注意喚起や取り締まりが行われました。茨城県では3センチ以下のハマグリを採ったり、網のついた道具の使用などが禁止されていて、違反した場合は6カ月以下の拘禁刑もしくは10万円以下の罰金