◆第１５２回ケンタッキーダービー・Ｇ１（日本時間５月３日・朝７時５７分、米国チャーチルダウンズ競馬場・ダート２０００メートル）＝追い切り日本から遠征しているダノンバーボン（牡３歳、栗東・池添学厩舎、父マックスフィールド）が現地時間２８日に追い切りを行った。ダートコースで４ハロン５２秒８。騎乗した大下助手は「日本でしっかりやってきていたので、今日は調整程度の内容だったのですが、手前など色々な部分