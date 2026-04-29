高市総理大臣は連合が開催したメーデー中央大会に出席し、継続的な賃上げを実現するため環境整備に努める考えを強調しました。【映像】メーデー中央大会に出席した高市総理大臣高市総理大臣「賃上げ環境整備に万全を期してまいりますので、物価上昇を上回る継続的な賃上げ実現のためにどうか皆様のご協力をお願い申し上げます」高市総理は中小企業や地方にも賃上げの流れを広げることが必要だとして、政策を強化していく考えを