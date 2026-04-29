テレビ朝日の島本真衣アナウンサーが春らしい爽やかな衣装ショットを公開した。２９日までに自身のインスタグラムを更新した島本アナは、インスタグラムに「今日の衣装です見てくださった皆さんありがとうございました」とつづると、黄色の花柄があしらわれた華やかなロングスカートに、肩の部分にデザインが入った白のブラウスを合わせた姿のショットを披露した。この投稿にフォロワーからは「真衣さんおつかれさまです！