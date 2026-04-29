お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が28日に自身のアメブロを更新。次男・誠八くんを塾の体験に行かせたことを報告した。【映像】三浦知良選手の妻・三浦りさ子、夫婦ショット披露この日、小原は「髪をふりみだしながら遊んでおります 誠希千は練習しております」と長男・誠希千くんと長女・こうめちゃんの公園での様子を公開した。続けて「誠八は？本日、お試し体験 塾に送っていきました！」と明かし、塾の体験に申し