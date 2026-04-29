今春にサウジC連覇を達成し、ドバイワールドC2着だったフォーエバーヤング（牡5＝矢作）は、英国ロイヤルアスコット開催のG1プリンスオブウェールズS（6月17日）に登録。29日、矢作師は「芝に広げたら選択肢は無限大。ドバイの疲れがあるので、春に使うかは分からないけど選択肢のひとつ」と説明した。同馬の今後については厩舎の公式Xで発表済み。秋の路線は米国に遠征し、ジョッキークラブゴールドC（9月18日、ベルモントパ