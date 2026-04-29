◇MLB マーリンズ2-1ドジャース(日本時間29日、ドジャー・スタジアム)ドジャースは大谷翔平選手が投手専念で先発し6回2失点と好投しますが、打線は相手投手陣に苦戦し1得点のみ。1-2で接戦を落としました。先発は投手専念で出場となった大谷選手。初回は2者連続三振を奪い、後続に2塁打を打たれますが無失点に抑える上々の立ち上がりを見せます。先制点がほしい打線は1回裏、先頭のダルトン・ラッシング選手がショートの送球エラー