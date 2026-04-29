東京・板橋区で乗用車と自転車あわせて6台が絡む事故があり、5人がけがをしています。【映像】事故現場の様子（実際の映像）正午前、板橋区栄町で乗用車と自転車の事故があったと119番通報がありました。乗用車4台と自転車2台が絡んだ事故で5人がけがをしました。いずれも意識はあるということです。警視庁が事故の状況を詳しく調べています。現場は都営地下鉄三田線の板橋区役所前駅から西に500メートルほどの道路です