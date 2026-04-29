2026年4月から、少子化対策として子育て世帯への支援を目的とした「子ども・子育て支援金制度」が新たに導入されました。直接的に給付を受けていない独身者を含め、幅広く支援金を負担する仕組みであることから、俗に「独身税」とも呼ばれ話題となっています。 支援金の負担額は一律ではありません。そのため、実は制度の仕組みをふまえると、負担額からおおよその収入水準を推測することが可能で、具体的な負担額の話をす