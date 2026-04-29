年金を受給している人にとって、2ヶ月に一度の年金支給日は、ささやかな楽しみではないでしょうか。本記事では、2ヶ月分で30万円（年金月額15万円程度）がどの程度の水準であるかを解説するとともに、わずか“2.3％”しかいない高額受給者についてお伝えしていきます。 “2ヶ月分で30万円（年金月額15万円）”の振り込みは平均的な水準 厚生労働省の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、老齢年金全