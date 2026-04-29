【モデルプレス＝2026/04/29】Snow Manの目黒蓮が29日、都内で行われた映画「SAKAMOTO DAYS」初日舞台挨拶に、共演の高橋文哉、上戸彩、横田真悠、戸塚純貴、吉本実由、福田雄一監督とともに登壇。サプライズに驚く一幕があった。【写真】目黒蓮が衝撃を受けた「SAKAMOTO DAYS」原作者からのサプライズ◆目黒蓮、サプライズプレゼントに驚きブラックスーツに身を包み颯爽と登壇した目黒は「この会場にお集まりの皆さん、そして配信