資料コープかがわ 生活協同組合コープかがわは、香川県直島町と包括連携協定と災害物資協定を5月1日に締結します。 コープかがわは、すでに香川県内の8市8町と包括連携協定を結んでいます。4月10日に旧三菱マテリアル直島生協を引き継いで「コープなおしま本店」をオープンし、島での営業をスタートしたことから直島町とも協定を結ぶことになりました。 今後、子育て、地域の見守