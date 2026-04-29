【赤ちゃんアドベンチャーシリーズ】 4月18日発売 価格：750円(全8種) エポック社はシルバニアファミリー「赤ちゃんアドベンチャーシリーズ」を発売した。価格は750円。ブラインド形式での販売で、シークレットを含む8種類。 赤ちゃん人形と、アドベンチャーがテーマの小物がセットになった、集めてかわいい、遊んで楽しい赤