今日29日(水)の東海地方は、気圧の谷や湿った空気の影響で、雲が多くなっています。明日30日(木)は、西から低気圧が近づくため、次第に天気が崩れるでしょう。5月1日(金)は、断続的に雨が降る見込みです。ゴールデンウィークは、短い周期で天気が変わるでしょう。今日29日はすっきりしない天気が続く今日29日は、午後も雲が多く、すっきりしない天気が続くでしょう。所により、にわか雨がある見込みです。長く続く雨にはなりません