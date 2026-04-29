◇高校野球春季兵庫大会準々決勝高砂3―1篠山産（2026年4月29日ウインク）高校野球の春季兵庫大会は29日に準々決勝が行われ、高砂が篠山産を3―1で下して1989年以来37年ぶりの4強進出を決めた。背番号10左腕の前田航佑（3年）が被安打5に抑える1失点完投勝利で貢献。1与四球のみと武器の制球力を生かし、球数100球で片付ける軽快な投球を見せた。「アウトの取り方を意識しました。持ち味はテンポよく打たせて取ること