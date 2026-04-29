丸々とした頭で愛らしい姿の長江スナメリが武漢の新たな「ネットでの人気者」になりつつある。かつてはめったに見ることができなかったこの「ほほ笑みの天使」は、今や個体数の減少傾向が止まり、回復に転じただけでなく、デジタル技術の本格的な導入により、「いつでも会える」存在へと変わりつつある。人民網が伝えた。ソナーとAIで長江スナメリに「デジタルID」長江スナメリは長江流域の固有種であり、中国では最高レベルの保護