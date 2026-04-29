クラシエカップ決勝が４月29日、Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで開催。RB大宮アルディージャWOMENと日テレ・東京ヴェルディベレーザが対戦している。立ち上がりから押し気味に試合を進める大宮Ｗが、開始３分にさっそく先手を取る。 敵陣ボックス手前でキープした西尾葉音が、対応する相手DFを振り切って右足を一振り。グラウンダーのシュートをゴール左に流し込んだ。タイトル奪取に向け、大宮Ｗが一歩前に出