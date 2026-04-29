ＮＰＴ＝核拡散防止条約の再検討会議に合わせて広島から渡米した高校生らが、世界の若者と交流するイベントに参加し「核廃絶に向けて国境を越えた信頼が必要」などと訴えました。 ２８日ニューヨークの国連本部で、世界の若者同士が核廃絶に向けた思いを共有するイベント「ユースフォーラム」が開かれました。 広島からは高校生や大学生らが参加し、これまでの平和活動を通して感じた思いを発表しなが