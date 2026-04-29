広島県内の中小企業を対象に実施した調査で、約半数の企業が人手不足に直面していることがわかりました。 この調査は広島県商工会議所連合会が県内の中小企業約１０００社を対象に行ったものです。 調査によりますと、人手が不足していると回答した企業は全体の５割を超えています。 業種別では運輸業や建設業で人手不足を訴える企業が７割から８割に上り人材確保が大きな課題となっています。 一方、賃上げについては正社