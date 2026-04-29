竣工式は28日、長崎市の「洋上風力人材育成センター」のトレーニング施設で行われました。 （長崎海洋産業クラスター形成推進協議会 坂井 俊之 理事長） 「既存の安全訓練施設に加え、この技能訓練施設を通じて技能者の育成にも取り組む所存」 海洋再生可能エネルギーの分野は技術者の育成が課題です。 訓練棟では「電気」「機械」「油圧」など洋上風力発電に必要な技術を身につけることが出来、