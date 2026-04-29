和歌山県太地町で営まれたクジラの恵みに感謝する供養祭＝29日午前捕鯨の町として知られる和歌山県太地町で29日、クジラの恵みに感謝する毎年恒例の供養祭が営まれた。古式捕鯨で沖を泳ぐクジラを見張る台があった岬の公園に漁協の関係者ら約40人が集まり、地元の僧侶が読経する中、慰霊碑に焼香して手を合わせた。太地は日本の古式捕鯨発祥の地とされ、400年以上の捕鯨の歴史がある。現在も沿岸で追い込み網漁を続ける他、漁