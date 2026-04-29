◆パ・リーグオリックス―ソフトバンク（２９日・京セラドーム大阪）スタメンが発表された。前日に京セラドーム大阪での連勝が１１で途切れたオリックスは、９年目左腕の田嶋が今季３度目の先発登板。２５年の最終登板となった９月２３日のソフトバンク戦（みずほペイペイドーム）では、６回無失点で勝利投手となっており、この日もホークス打線を封じる快投が期待される。野手では、若月が２試合ぶりに「８番・捕手」で先発す