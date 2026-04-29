４月２６日の読売マイラーズＣ・Ｇ２を勝ったアドマイヤズーム（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父モーリス）は優先出走権を得た安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）に向かう。鞍上は引き続き武豊騎手。同５着のオフトレイルは鞍上を菅原明良騎手に戻し参戦。同１２着のブエナオンダは、しらさぎＳ（６月２１日、阪神）へ回る。春雷Ｓを勝ったクラスペディアは状態次第で函館スプリントＳ（６月１３日、