静岡県出身の俳優・磯村勇斗が企画、プロデュースを務め、５月２３、２４日に静岡市内で行われる「第１回しずおか映画祭」のゲスト、上映ラインアップが２９日に発表され、２４日に女優の有村架純が登壇することが決まった。「しずおか映画祭」は磯村が発起人となり、２０２４年１１月に故郷の沼津市でプレ開催。今年より「旅する映画祭」をテーマとして、静岡県内の各地を巡回しながら毎年開催することが決まっている。すで