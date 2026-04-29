◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ＤｅＮＡ（２９日・バンテリンドーム）先発メンバーが発表され、中日は３番に高橋周平内野手、５番にジェイソン・ボスラー内野手が入った。左腕の東と対戦した２８日はスタメンから外れた左打者の２人が復帰。チームは今季最長の４連勝中で、プロ初勝利を目指すドラフト２位・桜井頼之介投手が先発する。中日のスタメンは以下１（中）大島２（捕）石伊３（三）高橋周４（左）細川５（一）ボスラー