◆米大リーグパドレス３―８カブス（２８日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）カブスの鈴木誠也外野手（３１）が敵地のパドレス戦に「３番・右翼」で先発出場し、２試合連続のマルチ安打をマークするなど４打数２安打１四球で勝利に貢献。連敗を「３」で止めた。初回２死の第１打席は見逃し三振だったが、２―１の３回２死で元ドジャースの右腕ビューラーから中前打。２―２に追いつかれ迎えた５回２死での第