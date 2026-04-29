◆陸上織田記念国際（２９日、ホットスタッフフィールド広島）男子１００メートルの日本記録（９秒９５）保持者の山縣亮太（セイコー）が欠場した。当日のウォーミングアップ中に右太もも裏に張りを感じ「全力で走るのはリスクが高い。レースをやると危ないなと思った」と判断した。地元での試合を欠場となり「たくさんの方に応援していただいている。僕自身も地元で、出るのを楽しみにしていた大会なので、苦渋の決断ではあ