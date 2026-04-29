大相撲春巡業を途中休場していた大関・安青錦（安治川）が２９日、東京・江東区の部屋で行われた朝稽古で汗を流した。四股、すり足、新たに取り入れた空気いすなどの基礎運動に時間を割いた。ぶつかり稽古では出稽古に来ていた秀ノ山部屋の力士に胸を出し、最後は自身もぶつかった。稽古後の取材では、５月２日に東京ドームで開催されるボクシングの井上尚弥ＶＳ中谷潤人の世界王者同士のスーパーファイトについても言及。「３