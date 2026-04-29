３０日・ヤクルト戦（神宮）に先発する西勇輝が「落ち着いている。オープン戦で投げたからそれも大きかったし、いつも通り入っていける」と万全の状態で、今季初の１軍マウンドに上がる。前日（２８日）には、才木が２回６失点ＫＯとツバメ打線に打ち込まれた。再び首位に立ち、勢いに乗る相手に「振れている、振れていないは相手のこと。キャッチャーと呼吸を整えて試合に臨んでいくだけ」ときっぱり。投手最年長、プロ１８年