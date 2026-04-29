英国のチャールズ国王夫妻が即位後、初めて米国を国賓訪問している中、ホワイトハウスの公式Ｘアカウントが、トランプ大統領とチャールズ国王が並んで立つ画像を「２人の王（トゥー・キングス）」という文章と共に投稿した。この投稿に対し、英王室ファンが批判の声を上げている。英メディア・ＧＢニュースが２９日、報じた。画像は２８日、チャールズ国王のホワイトハウス訪問を記念して公開されたもの。国王夫妻の４日間の滞