さいたま市岩槻区の住宅に住人が寝ている間に忍び込み、現金などを盗んだとして男が逮捕されました。窃盗などの疑いで逮捕されたのは、さいたま市岩槻区の自称建設業・松本悠貴容疑者（39）です。松本容疑者は今月15日深夜から翌日朝にかけて、岩槻区原町の住宅に侵入し、現金およそ700円と車の鍵1つを盗んだ疑いがもたれています。警察によりますと、この家に住む80代の男性が寝ていたところ、松本容疑者は1階にある風呂場の窓の