「大相撲夏場所」（５月１０日初日、両国国技館）大関安青錦が所属する安治川部屋に２９日、秀ノ山部屋の力士が出稽古を行った。幕下以下が相撲を取ると、安治川親方（元関脇安美錦）と秀ノ山親方（元大関琴奨菊）が助言と叱咤激励を土俵に向けた。昨年８月に入門し、本場所デビューを目指す研修生でエストニア出身のザドロズノイ・アナトーリは、三段目以下力士の申し合いで相撲を取り、タイミング良い引き技、豪快な投げ技