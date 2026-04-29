社民党は29日、東京都内で党大会を開き、党首選で再選した福島瑞穂党首は、「今、憲法を守ろうとする人たちは、憲法を変えようという国家権力や人たちから総攻撃を受けている。社民党も例外ではない」とした上で、「社民党は残らなければならない。私はそのために先頭に立って奮闘する。社民党を壊そうというあらゆる勢力と戦う」と強調した。一方、党大会に来賓した出席した労働団体の幹部からは、社民党の対応に厳しい意見が出た