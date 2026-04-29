歌手の小柳ルミ子（73）が29日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲスト出演した。パーソナリティーの春風亭昇太が、ゲストとして登場した小柳に「ずっとサッカーを見ていた？」と聞くと、「（午前）4時キックオフが、現地からの映像も音声も中断しちゃって、24分くらいまで全然で…実況、解説者がつないでいたんですけど、私、ドキドキしちゃって。このまま今日見られないのって、寝ずに