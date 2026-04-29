東京・板橋区で車4台と自転車2台が絡む事故があり、警察官2人を含む5人がケガをしました。東京消防庁などによりますと正午前、板橋区栄町の路上で、車4台と自転車2台のあわせて6台が絡む事故がありました。この事故で5人がけがをし病院に搬送されました。いずれも意識はあり、命に別条はないということです。このうち自転車に乗っていた2人は警察官で、警視庁が事故の詳しい状況や原因などを調べています。